Мурманск, 6 декабря, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Министерство строительства Мурманской области возглавила Ирина Вабищевич, руководившая последние шесть лет региональным управлением капитального строительства. О назначении сообщил глава региона Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Https://gov-murman.ru Ирина Вабищевич

«За ее плечами шесть лет на должности руководителя управления капитального строительства Мурманской области. А в общем — более 20 лет опыта работы в строительной сфере, реализация самых крупных и технически сложных проектов […] Профессиональный строитель, понимает и специфику территории, и те сложности, которые с этим связаны. Ирине желаю успехов в работе, и прошу всех коллег активно помогать ей в решении этой непростой задачи», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года мурманский губернаторуволил министра строительства Владислава Сандурского «по соглашению сторон».