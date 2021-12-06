Валдай, Новгородская область, 6 декабря, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Пожар в исправительной колонии №4 в Новгородской области, в результате которого погиб 25-летний осужденный и пострадали еще четыре человека, произошел в штрафном изоляторе. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Pixabay.com Пожар

Напомним, ЧП произошло утром 6 декабря в мужской исправительной колонии №4 общего режима в городе Валдай. Огонь охватил помещение штрафного изолятора колонии. В результате пожара один осужденный погиб, четверо пострадали.

«Прокуратурой области организовано проведение проверки соблюдения требований законодательства в сфере пожарной безопасности в данном учреждении, а также во всех исправительных учреждениях области», — уточняет ведомство.

На место происшествия выехал и.о. прокурора Новгородской области Денис Герасимов. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.