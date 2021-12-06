Москва, , 11:04 — REGNUM В Госдуме в связи с готовностью регионов работать без мигрантов прогнозируют восстановление системы обучения строительным профессиям.

Алексей Журавлёв Duma.gov.ru

«Чиновники и бизнесмены так давно отдали всю строительную отрасль на откуп мигрантам, что полностью уничтожили всю систему обучения самой мирной профессии», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

«Однако теперь поколению блогеров-тиктокеров предстоит освоить мастерок и сварочный аппарат», — полагает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, любой регион России смог бы обойтись без мигрантов на стройках, однако для этого сначала необходимо подготовить кадры, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

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