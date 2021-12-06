Домбаровский район, Оренбургская область, 6 декабря, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Оренбургской области на скамье подсудимых окажется глава Заринского сельсовета Домбаровского района. Он обвиняется в незаконных действиях в отношении арестованного имущества, а также в заведомо ложном доносе о совершении преступления, сообщает СУ СКР по региону.

ru.torange.biz Уголовное дело

По версии следствия, чиновник с целью воспрепятствования исполнению судебного решения и возмещению задолженности по кредитному договору совершил продажу картофелеуборочного комбайна. Затем он заявил правоохранителям о хищении техники, зная, что это ложный донос.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.