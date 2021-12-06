Москва, , 11:23 — REGNUM Инцидент с обледенением лайнера Airbus 321, летевшего 2 декабря из Магадана в Новосибирск, будет расследовать Росавиация. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Cамолёт авиакомпании S7, Airbus A320 Александр Полегенько © ИА REGNUM

В Росавиации отметили, что расследованием займётся центральный аппарат, соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Нерадько.Комиссией по расследованию обстоятельств и причин серьёзного авиационного инцидента с самолётом авиакомпании «Сибирь» (S7) будет руководить начальник Управления инспекции по безопасности полетов Росавиации Анвар Шайкамалов.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Airbus 320−271N с 199 пассажирами вылетел 2 декабря из Магадана в Новосибирск, обледенел почти сразу после взлёта и стал падать. Экипажу удалось стабилизировать полёт и посадить лайнер в Иркутске. В компании S7 полагают, что в аэропорту могли с нарушениями провести противообледенительную обработку воздушного судна.

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