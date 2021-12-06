Красногорск, , 11:01 — REGNUM В Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартовало обучение слушателей нового, шестого по счету, потока флагманской программы «Наставничество». Она создана для поддержки лауреатов проектов и конкурсов платформы «Россия — страна возможностей». В ходе программы победители и финалисты конкурса «Лидеры России», «Флагманы образования» и «Цифровой прорыв» выступают наставниками для лауреатов студенческих и школьных конкурсов, помогают им развивать свои профессиональные и личностные навыки, ставить перед собой цели и двигаться к их достижению. Участниками нового потока станут более 700 человек, что почти в полтора раза больше общего числа выпускников за три года существования программы (422 слушателя). В мае 2021 года программу завершили 104 наставнические пары — 208 человек.

Сенеж Пресс-служба Мастерской управления «Сенеж»

Программа «Наставничество» реализуется Мастерской управления «Сенеж» совместно с клубом Лидеров России «Эльбрус» с 2018 года. Она создана для поддержки победителей и финалистов проектов и конкурсов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Алексей Комиссаров. Автор «Чтобы принять участие в программе, каждому из вас было необходимо создать видео — визитку. В ней вы в течение минуты должны были сформулировать свою цель развития, которую хотели бы достичь вместе с наставником. Причем эти цели часто были связаны с поддержкой и развитием проектных инициатив, и, слушая их, думаешь о том, что носят они очень благородный и созидательный характер. С другой стороны, по видео — визиткам наши уважаемые наставники могли узнать вас чуть лучше. Ведь на них ложится большая ответственность. За короткие сроки программы они должны помочь вам реализовать намеченные цели и сделать следующий шаг в развитии. Но такой опыт у наших наставников, безусловно, есть, ведь среди них — победители и финалисты наших флагманских конкурсов. Мы уверены, что участие в программе «Наставничество» станет полезным как для наставляемых, так и для наставников, которые часто признаются, что многому учатся у своих подопечных», — сказал, обращаясь к участникам программы «Наставничество», генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей»

Наставниками программы выступают победители и финалисты конкурсов «Лидеры России», «Флагманы образования» и «Цифровой прорыв». Среди наставляемых — участники и победители молодежных конкурсов и проектов платформы «Россия — страна возможностей»: инженерного чемпионата «CASE IN», олимпиады «Я — профессионал», Кубка «Управляй», конкурсов «Большая перемена», «Твой ход», «Моя страна — моя Россия» и других. Большую часть участников проекта представляют ребята из студенческого трека конкурса «Лидеры России».

Татьяна Дьяконова, — Мой наставник Сергей Владиленович Кириенко говорит, что «масштаб первого шага не имеет никакого значения, важным является масштаб цели». Ставьте амбициозные цели и обязательно на пути найдутся ваши наставники». Автор «Программа «Наставничество» — это яркая возможность обогатить друг друга знаниями, умениями, которые рождаются в «химической реакции» пары наставник — наставляемый. А платформа «Россия — страна возможностей», в свою очередь, помогает возрождать когда-то утерянную традицию наставничества в нашей стране. Кроме того, программа стала примером для федеральных министерств и ведомств. К примеру, в следующем году Минобрнауки России запустит направление бизнес наставничества в рамках проекта «Женская лига», которое объединит успешных предпринимательниц по разным направлениям: IT, реклама, торговля, медицина, консалтинг. В Минпросвещения России готовят нормативную базу для внедрения новых квалификационных категорий, которые бы способствовали развитию инструментов наставничества. В Минздраве России готовится масштабирование регионального опыта по внедрению института наставничества в отношении врачей — молодых специалистов, прошедших целевое обучение. И таких примеров немало, — сказала депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ, председатель клуба Лидеров России «Эльбрус», — Мой наставникговорит, что «масштаб первого шага не имеет никакого значения, важным является масштаб цели». Ставьте амбициозные цели и обязательно на пути найдутся ваши наставники».

Андрей Афонин, директор Университета Банка России, рассказал, что эффективность наставничества подтверждена мировым опытом — почти две трети организаций в Европе (76%) предлагают наставничество своим сотрудникам, почти столько же компаний в мире (77%) говорят, что наставничество помогает удержать ценных сотрудников в компании.

Автор «В Банке России мы рассматриваем систему наставничества не только как возможность передачи опыта и знаний, но и как инструмент развития самих наставников, расширения их деловых контактов, репутации и личного бренда, что во многих случаях создает конкурентные преимущества при привлечении талантов и формировании эффективных команд», — сказалАндрей Афонин.

Сейчас в программе Мастерской управления «Сенеж» уже 117 наставнических пар и процесс их формирования будет проходить до конца декабря текущего года. Также в декабре молодым людям помогут сформировать индивидуальные планы личностного развития. Программа «Наставничество» будет продолжаться четыре месяца в онлайн формате. Если позволит эпидемиологическая ситуация выпускной — очную встречу наставников и наставляемых — планируется провести очно весной 2022 года.

Первая сессия программы «Наставничество» будет проходить два дня.

Мария Афонина, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж». Автор «В образовательной программе вы узнаете, как эффективно обучаются взрослые люди, и как передать свой опыт. Узнаете о разных видах наставничества и форматах взаимодействия между собой, выберете тот, который лучше подходит вашей паре. Вам предстоит пройти «дорогой добра», поучаствовать в социальном проекте. Сегодня Вы тоже узнаете много нового и интересного, поработаете в командах и потоках наставников и наставляемых под руководством опытных модераторов. Во время установочной первой сессии также пройдет трек «Ресурсное состояние лидера», —рассказала о планах программы, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж».

Она добавила, что слушателям расскажут об управлении здоровьем, техниках сохранения энергии, ресурса при помощи изменения гормонального состояния. Экспертом этого трека будет главный врач родильного дома сети клиник «Скандинавия», победитель конкурса «Лидеры России», выпускник «Школы тренеров и модераторов» Мастерской управления «Сенеж» Владимир Остроменский.