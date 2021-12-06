Афины , , 11:01 — REGNUM Греция подтвердила 3526 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 5 декабря.

Греция VisaGet.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

С начала пандемии в Греции было подтверждено 966 221 заражений.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 79 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 18 595.

В общей сложности 715 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 64 года, и 80,0% из них имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.