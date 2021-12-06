Кызыл, , 11:00 — REGNUM В Туве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала 2021 года достигло 16 185. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 55 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональном управлении Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Более половины прироста «дала» столица республики Кызыл, где выявлено 28 новых носителей. Новые случаи зарегистрированы также в Кызылском, Тес-Хемском, Овюрском и других районах.

«Из 55 заболевших мужчин — 19, женщин — 36. По возрасту: детей до 17 лет — 24, от 18 до 49 лет — 20, от 50 до 64 лет — 7, старше 65 лет — 4», — отметили в минздраве.

По данным на 6 декабря, в ковидных стационарах региона лечатся 348 пациентов, в том числе 39 детей и девять беременных женщин. 16 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся ещё 182 носителя. Занятость коечного фонда составила 68,2%.