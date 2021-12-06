Мехико, 6 декабря, 2021, 11:00 — ИА Регнум. На группу бегунов и велосипедистов, которые совершали паломничество в базилику Святой Девы Гваделупской, наехал в Мехико пьяный водитель автомобиля. Об этом 6 декабря сообщает телеканал Foro TV со ссылкой на секретаря по транспортному обеспечению Мехико Андреса Лахоуса.

ДТП

«У нас несколько пострадавших, около 13, они находятся в различных медучреждениях», — сказал он.

Также указывается, что ДТП произошло утром 5 декабря и добавляется, что, по словам одного из очевидцев, в группе паломников было порядка 20 бегунов и четыре велосипедиста.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время водитель и пассажир автомобиля, генеральная прокуратура Мехико ведет расследование произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Курагинском районе Красноярского края было возбуждено уголовное дело по факту ДТП с тремя погибшими.