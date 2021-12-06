Петропавловск-Камчатский, , 11:00 — REGNUM На Камчатке в некоторых ведомствах правительства края существенно просели показатели исполнения бюджета 2021 года. Губернатор региона Владимир Солодов потребовал незамедлительно исправить ситуацию и принять меры — в противном случае перераспределить финансирование, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Владимир Солодов Kamgov.ru

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По состоянию на 3 декабря в целом бюджет Камчатки по доходам исполнен на 90% (89,5 млрд рублей), по расходам — на 86,4% (89,38 млрд рублей).

Особое внимание врио председателя правительства, первый вице-губернатор Евгений Чекин обратил на низкий процент исполнения краевого бюджета по расходам, осуществляемым за счет средств целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Такая тенденция наблюдается в региональных министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (исполнение — 59,4%), министерстве инвестиций, промышленности и предпринимательства (исполнение — 34,3%), министерстве по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа (исполнение — 13,6%).

Губернатор Камчатки дал срок на исправление ситуации до 13 декабря. Владимир Солодов поручил разработать четкий алгоритм расходования федеральных средств с тем, чтобы был обеспечен целевой характер использования выделенного финансирования.

«На прошлой неделе состоялось заседание правительственной комиссии по региональному развитию под руководством Марата Хуснуллина, на котором Камчатскому краю одобрена помощь федерального бюджета в целях компенсации дополнительных расходов, которые бюджет несёт в связи с переходом с газа на мазут. Большой шаг навстречу со стороны федерального бюджета сделан, и нам следует разработать план, каким образом мы будем эти средства получать и расходовать в соответствии с правилами бюджетной дисциплины. Со стороны Марата Хуснуллина на это было обращено особое внимание», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке начнётся строительство дорожной инфраструктуры к районам, в которых сосредоточенны большие концентрации «дальневосточных гектаров». На 2022 год определены три таких территории — район Сухой речки, агломерация между посёлками Вулканным и Сосновкой, Раздольный.