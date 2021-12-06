Махачкала, , 10:59 — REGNUM В Дагестане утром 6 декабря произошло отключение электроэнергии на линии электропередачи. Без света остались около 43 тыс. человек, проживающих более чем в 152 населенных пунктах, сообщили в МЧС РФ.

Ведутся работы по ликвидации аварий на электросетях. Приморский край Primorsky.ru

«Под отключение электроэнергии попадают частично Шамильский, Цунтинский, Тляратинский районы и Бежтинский участок. Отключена электроэнергия в 152 населенных пунктах, где проживает 43 тыс. 197 человек»,— говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в Минэнерго РФ, число жителей, оказавшихся в зоне отключения электроэнергии, достигает почти 60 тыс. человек. В настоящее время на месте аварии ведутся ремонтно-восстановительные работы.