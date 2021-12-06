Париж, 6 декабря, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет пресс-конференцию, чтобы представить приоритеты Франции во время председательства в Совете Европейского союза, которое начнется 1 января 2022 года, сообщает Le Figaro.

Сайт президента Франции Эммануэль Макрон

Франция станет председателем в Совете ЕС на шесть месяцев.

Эммануэль Макрон придает огромное значение председательству Франции в Совете Европейского союза, которое совпадает по времени с кампаниями по выборам президента страны 10 и 24 апреля, а также с запланированными выборами в законодательные органы. Е

Президент Франции выступает за «укрепление европейского суверенитета», в частности посредством военной автономии, за реформирование Шенгенских соглашений, за продвижение «климатического пакета» и за восстановление «договора о мире и дружбе с Африкой».

Эммануэль Макрон должен обнародовать список городов, в которых будут организованы мероприятия в рамках председательства Франции в Совете Европейского союза.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция предложила Японии провести переговоры о заключении соглашения, создающего условия для регулярных совместных военных учений.