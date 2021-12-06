Сеул, 6 декабря 2021, 10:59 — REGNUM Ожидается, что бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун будет присутствовать на зимних Олимпийских играх в Пекине в качестве председателя Комиссии по этике Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей комиссии.
По их словам, Пан Ги Мун выразил готовность посетить Пекин в интервью китайским СМИ, которое состоялось до того, как президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон рассматривает возможность дипломатического бойкота Олимпиады.
Пан Ги Мун занимает должность председателя Комиссии по этике МОК с 2017 года. В июле этого года он был переизбран на очередной четырёхлетний срок.
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