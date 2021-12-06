Сеул, , 10:59 — REGNUM Ожидается, что бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун будет присутствовать на зимних Олимпийских играх в Пекине в качестве председателя Комиссии по этике Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей комиссии.

Пан Ги Мун Un.org

По их словам, Пан Ги Мун выразил готовность посетить Пекин в интервью китайским СМИ, которое состоялось до того, как президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон рассматривает возможность дипломатического бойкота Олимпиады.

Пан Ги Мун занимает должность председателя Комиссии по этике МОК с 2017 года. В июле этого года он был переизбран на очередной четырёхлетний срок.

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