Чебоксары, , 10:55 — REGNUM В Чувашии число аварийных ситуаций на коммунальных сетях по сравнению с предыдущим отопительным сезоном снизилось более чем на треть. Наибольшее число аварий зарегистрировано в Чебоксарах, Новочебоксарске и Шумерле. Об этом заявил 6 декабря исполняющий обязанности главы минстроя Чувашии Владимир Максимов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Данные минстроя Чувашии Cap.ru

Говоря на планёрке в правительстве о прохождении отопительного сезона, и.о. министра проинформировал, что с 18 сентября по 2 декабря зафиксировано 120 отключений на системе инженерной инфраструктуры, в том числе 78 — на объектах водоснабжения, 28 — в электросетевой системе, 13 — на объектах теплоснабжения.

«Лидерами по отключению в системах теплоснабжения являются Шумерля (пять аварий), Чебоксары (четыре аварии) и Новочебоксарск (три аварии)», — сказал Владимир Максимов.

Что касается происшествий при обеспечении водоснабжения, то больше всего аварий произошло в Чебоксарах — 42. Далее идут Новочебоксарск и Шумерле, где устранили соответственно 13 и 8 аварий.

По данным минстроя, число аварий в коммунальной системе Чувашии по сравнению с аналогичным прошлогодним отопительным периодом сократилось со 182 до 120, то есть на 34%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в текущем отопительном сезоне без паспортов готовности к осенне-зимнему периоду остались пять муниципальных образований. Это Чебоксары, Новочебоксарск, а также Комсомольский, Чебоксарский, Шумершинский районы.

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