Москва, 6 декабря 2021, 10:55 — REGNUM Рост поступлений в бюджет Москвы за десять месяцев 2021 года объясняется финансовыми результатами столичных компаний, сообщила 6 декабря министр правительства Москвы, глава департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

Деньги
Деньги
Pixabay.com

«Оборот городских организаций за десять месяцев 2021 года достиг 58,2 трлн рублей, превысив аналогичный показатель по итогам января — октября 2020 года в полтора раза. Чистый сальдированный финансовый результат деятельности московских организаций за девять месяцев текущего года составил 4,86 трлн рублей, в 2,3 раза больше, чем за девять месяцев прошлого года», — приводит слова Зяббаровой пресс-служба департамента.

Министр отметила и высокие темпы роста индекса промышленного производства — на 28,1% по сравнению с показателями 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы бюджета Москвы увеличились на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 22,2% — 2019 года.