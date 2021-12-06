Москва, 6 декабря, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Рост поступлений в бюджет Москвы за десять месяцев 2021 года объясняется финансовыми результатами столичных компаний, сообщила 6 декабря министр правительства Москвы, глава департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

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«Оборот городских организаций за десять месяцев 2021 года достиг 58,2 трлн рублей, превысив аналогичный показатель по итогам января — октября 2020 года в полтора раза. Чистый сальдированный финансовый результат деятельности московских организаций за девять месяцев текущего года составил 4,86 трлн рублей, в 2,3 раза больше, чем за девять месяцев прошлого года», — приводит слова Зяббаровой пресс-служба департамента.

Министр отметила и высокие темпы роста индекса промышленного производства — на 28,1% по сравнению с показателями 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы бюджета Москвы увеличились на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 22,2% — 2019 года.