Лондон, 6 декабря, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Лучшим танком Второй мировой войны был американский «Шерман М4». В этом уверен британский историк Джеймс Холланд. Своё мнение он высказал в статье, опубликованной на сайте испанского издания ABC.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Т-34

«Американский танк, быстрый и не слишком тяжёлый, хорошо поддавался управлению, и его можно было запустить в массовое производство», — пояснил эксперт.

Отмечается, что «Шерман М4» во всех своих вариациях чаще других использовали в войсках западных союзников во времена Второй мировой войны. Ответственный за разработку новой боевой системы генерал Лесли Макнейр, который должен был придумать танк, способный противостоять «немецким чудовищам» «Тигр I» и «Тигр II», так описал свою задумку в докладе генштаба: «М4 представляет собой идеальное сочетание мобильности, надёжности, скорости, защищённости и мощности огня».

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В теории это звучало обоснованно, но на практике всё оказалось иначе.

«Шерманы» надежд не оправдали. Их оружие — 75-миллиметровая пушка М3, которую потом заменили на 76-миллиметровую — помогала им противостоять «Панцерам IV» на обычном боевом расстоянии. Но всё менялось, когда на их пути появлялся тяжёлый «ТигрI», — отмечается в статье.

В материале также приводится мнения немецкого танкиста-аса времён Второй мировой войны Отто Кариуса, который «самым опасным противником» называет советский Т-34.

«Нашими самыми опасными противниками в России были «T-34» и «T-43», оснащённые 76-миллиметровыми пушками. Эти танки представляли для нас угрозу с расстояния 600 метров для передней части, полтора километра с боков и 1,8 километра сзади», — пояснил Кариус.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее авторы статьи в немецком журнале Stern напомнили, что для нацистских войск, вторгшихся в 1941 году на территорию СССР, танк Т-34 стал настоящим «смертоносным сюрпризом». Отмечалось, что 30-тонный советский танк, превосходивший по различным показателям все немецкие модели танков, был очень мобильным, имел наклонную броню, а также обладал мощным орудием.