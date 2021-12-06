Москва, , 10:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил жителей Тулы и Тульской области со знаменательной датой — 80-летием со дня успешного завершения обороны Тулы, сообщается на сайте Кремля.

Оборона г. Тулы. Осень 1941 г

Президент подчеркнул, что оборона Тулы позволила окончательно сорвать планы нацистов по захвату Москвы, сковать мощные силы противника и предопределила победный итог Битвы за Москву.

«Это великий подвиг мы всегда будем чтить. Хранить память обо всех, кто сражался за Родину», — отметил Путин и высказал самые тёплые слова признания и уважения в адрес ветеранов войны.

ИА REGNUM ранее сообщало, 3 декбря открылась выставка «Возвращенные имена» к 80-летию начала контрнаступления под Москвой и 80-летию освобождения Ясной Поляны от фашистских захватчиков.

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