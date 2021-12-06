Стокгольм, 6 декабря 2021, 10:56 — REGNUM 4 и 5 декабря редакция Aftonbladet, которая позиционирует себя как «независимую социал-демократическую» газету», решила посвятить большую часть первых полос внутренней политики Швеции, а именно лидеру оппозиции Ульфу Кристерссону и его партии «Умеренных». По мнению журналистов издания, лидер крупнейшей оппозиционной партии Швеции должен признать, что его политика терпит крах, один за другим.

Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон
Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон
Moderaterna.se

В 2018 году Ульф Кристерссон торжественно объявил, что он выиграл выборы. Действительно, после парламентской кампании в риксдаге большинство завоевала правая оппозиция. Однако похоже, что шведская политика не развивается в соответствии с видением и желаниями Кристерссона, пишет редакция.

Так, с 2018 года в Швеции прошли три голосования в риксдаге по избранию премьер-министра. События сопровождались кризисами, носили сбивчивый, порой запутанный характер, но результат был всегда один и тот же — два раза премьер-министром Швеции избирался, как называли представители оппозиции из-за его бывшей профессии, «сварщик из Конфедерации профсоюзов» Стефан Лёвен. В последний раз, несмотря на сохраняющееся правое большинство в риксдаге, премьер-министром Швеции стала Магдалена Андерссон — кандидат от левых сил.