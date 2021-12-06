Стокгольм, 6 декабря, 2021, 10:56 — ИА Регнум. 4 и 5 декабря редакция Aftonbladet, которая позиционирует себя как «независимую социал-демократическую» газету», решила посвятить большую часть первых полос внутренней политики Швеции, а именно лидеру оппозиции Ульфу Кристерссону и его партии «Умеренных». По мнению журналистов издания, лидер крупнейшей оппозиционной партии Швеции должен признать, что его политика терпит крах, один за другим.

Moderaterna.se Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон

В 2018 году Ульф Кристерссон торжественно объявил, что он выиграл выборы. Действительно, после парламентской кампании в риксдаге большинство завоевала правая оппозиция. Однако похоже, что шведская политика не развивается в соответствии с видением и желаниями Кристерссона, пишет редакция.

Так, с 2018 года в Швеции прошли три голосования в риксдаге по избранию премьер-министра. События сопровождались кризисами, носили сбивчивый, порой запутанный характер, но результат был всегда один и тот же — два раза премьер-министром Швеции избирался, как называли представители оппозиции из-за его бывшей профессии, «сварщик из Конфедерации профсоюзов» Стефан Лёвен. В последний раз, несмотря на сохраняющееся правое большинство в риксдаге, премьер-министром Швеции стала Магдалена Андерссон — кандидат от левых сил.