Москва, 6 декабря, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Каждый российский регион был бы готов работать без мигрантов на стройках. Об этом РИА Новости заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

Tatarstan.ru Ирек Файзуллин

«Конечно, каждый регион готов бы был работать без них. Но к этому нужно хорошо подготовиться, обучить кадры — и только готовыми переходить к работе на собственных силах», — сказал Файзуллин.

При этом, по его словам, такую операцию «за один день не сделаешь».