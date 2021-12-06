Тбилиси, , 10:53 — REGNUM Сотрудники министерства внутренних дел Грузии проверяют сообщение неизвестного о том, что в прибывшем Тбилиси самолёте из Киева якобы находится взрывное устройство. Об этом 6 декабря сообщает телеканал «Рустави 2».

Тбилисский аэропорт имени Шота Руставели Politforumi.com

По данным журналистов, самолёт компании «Украинские авиалинии» приземлился в Тбилисском аэропорту прошлой ночью. Пассажиров задержали, чтобы проверить багаж. Им не объяснили причину происходящего.

Проверка информации о «минировании» воздушного борта продолжается. Данных об обнаруженной бомбе не поступало.