Тбилиси, 6 декабря, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Сотрудники министерства внутренних дел Грузии проверяют сообщение неизвестного о том, что в прибывшем Тбилиси самолёте из Киева якобы находится взрывное устройство. Об этом 6 декабря сообщает телеканал «Рустави 2».

Politforumi.com Тбилисский аэропорт имени Шота Руставели

По данным журналистов, самолёт компании «Украинские авиалинии» приземлился в Тбилисском аэропорту прошлой ночью. Пассажиров задержали, чтобы проверить багаж. Им не объяснили причину происходящего.

Проверка информации о «минировании» воздушного борта продолжается. Данных об обнаруженной бомбе не поступало.