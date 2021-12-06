Тюмень, 6 декабря, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В Тюменской области за девять месяцев 2021 года наблюдается рост детской заболеваемости туберкулезом на 30,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

(сс) Samueles Ребенок

В возрастной группе до 14 лет за этот период в 2020 году было выявлено 10 заболевших туберкулёзом, в 2021 году — 18. Число подростков от 14 до 17 лет, у которых был впервые обнаружен туберкулёз, и в 2020-м и в 2021 годах составило восемь человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года заболеваемость туберкулезом в Архангельской области на 12 ноября выросла на 8,1%.