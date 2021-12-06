Киев, , 10:59 — REGNUM Канаде следует направить на Украину 500 военных инструкторов, заявил украинский министр обороны Алексей Резников в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, опубликованном 5 декабря.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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По его словам, Киев может расширить тренировочную программу, которую на Украине осуществляет Канада.

«Вместо 50 инструкторов пошлите 500 инструкторов», — сказал Резников.

Украинский министр подчеркнул, что Канада, США и Великобритания должны «совместно и оперативно» поддержать Украину, которая находится в «противостоянии с Россией». Киеву нужны иностранные солдаты, дислоцированные вблизи линии соприкосновения в Донбассе, и современное вооружение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Резников заявил, что Россия в конце января может спровоцировать эскалацию конфликта на востоке Украины. Руководство России, напомним, не раз отвергало версии о якобы агрессивных намерениях Москвы в отношении каких-либо стран, включая Украину.

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