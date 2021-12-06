Стокгольм, , 10:59 — REGNUM Лидер партии «Зеленых» Мэрта Стеневи в интервью изданию Dagens Nyheter от 5 декабря заявила, что «Социал-демократы» приписали себе все заслуги за многие реформы ее партии, которые проводились на протяжении последних лет, когда «Зеленые» были частью кабинета министров.

Мэрта Стеневи Mp.se

В качестве одного из примеров политик привела экологические инвестиции, выделенные муниципалитетам в северной Швеции.

«Меня очень беспокоит то, как как будет продвигаться работа по климату сейчас, когда мы не являемся частью правительства и не оказываем давление», — подчеркнула Стеневи.

В вопросе о защите прав собственности владельцев лесных массивов, парламентарий подчеркнула, что будет бороться за то, чтобы шведский лес остался незатронутым промышленными работами. Что касается горнодобывающей промышленности, то Стеневи хочет, чтобы в Швеции был разработан план того, каким должно быть будущее отрасли, с учетом биологического разнообразия, охраны природы и проживающих на территориях саамов.