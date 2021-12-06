Красноярск, , 10:51 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 713 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 157 038. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 декабря в региональном управлении Роспотребнадзора.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

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По данным ведомства, на сегодняшний день под медицинским наблюдением на дому в крае находятся 54 611 человек, контактировавших с заболевшими. За последние сутки взято под наблюдение 4 102 человека, снято с наблюдения — 4 355.

В регионе проведено уже 4 380 289 тестов на коронавирус, в том числе 9 582 за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря в крае было зарегистрировано 756 случаев заболевания.

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