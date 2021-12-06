* запрещённая в России организация

Иркутск, , 10:51 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту организации деятельности экстремистской организации, известила об аресте руководителей религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Арест представителей экстремистской организации в Иркутске Цитата из видео СКР

Как сообщает 6 декабря пресс-служба ведомства, накануне арестованы 33-летний житель Хакасии и 34-летний житель Кемеровской области. По данным следствия, именно они курировали деятельность запрещенной организации. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

МРО Свидетели Иеговы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Центральная, Иркутск» действовала с сентября 2017 по октябрь 2021, несмотря на то, что в 2017 г. Верховным судом вынесено решение о ликвидации религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и входящих в ее структуру местных религиозных организаций, в том числе МРО Свидетели Иеговы «Центральная, Иркутск» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2021 года Астраханской области суд вынес приговоры четырём местным жителям в возрасте от 38 до 47 лет, которых признали виновными в организации, участии и финансировании экстремистской организации. Являясь фактическими руководителями местной религиозной организации «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они пропагандировали преимущества своего религиозного учения на сосаниях и занимались распространением экстремистской литературы.

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