Саратов, , 10:53 — REGNUM В Саратовской области в связи с выявленными случаями заболеваний коронавирусной инфекцией, ОРВИ и гриппом на дистанционное обучение перевели 7909 учащихся. Соответствующие данные на 6 декабря приводит региональное министерство образования.

Образование Иван Шилов © ИА REGNUM

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Из-за коронавирусной инфекции частично закрыты семь групп в шести детских садах Саратова, 60 классов в 39-ти школах области, в них 1461 учащийся и 31 педагог переведены на дистанционный режим обучения.

Из-за ОРВИ и гриппа полностью закрыты детский сад в селе Александров-Гай и шесть школ, где на дистанционный режим обучения перевели 660 человек. Частично закрыты 27 групп в 20-ти детских садах, 225 классов в 66-ти школах, в которых 4925 учащихся переведены на дистанционный формат учебы. На «удаленке» находятся 143 студента Энгельсского механико-технологического техникума и 720 студентов четырёх вузов области.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области на 6 декабря зарегистрировали 123 596 случаев заражения коронавирусом.

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