Кейптаун, , 10:50 — REGNUM Штамм коронавируса «Омикрон» стал, вероятно, доминирующим возбудителем COVID-19 в большинстве провинций Южно-Африканской Республики. Об этом заявил президент страны Сирил Рамапоса в еженедельном обращении к гражданам.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«За последнюю неделю среднесуточное число инфицированных коронавирусом увеличилось в пять раз. «Омикрон», по-видимому, доминирует сейчас среди всех вариантов коронавируса в большинстве провинций», — сказал он.

Рамапоса добавил, что главным инструментом в борьбе с новым штаммом является вакцинация.

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Как сообщало ИА REGNUM, новый штамм коронавируса B.1.1.529 выявили в Ботсване и ЮАР в третьей декаде ноября. В S-белке, с помощью которого вирус поражает клетки, обнаружены десятки мутаций.

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