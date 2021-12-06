Стокгольм, , 11:00 — REGNUM Угроза «Либералов» инициировать вынесение вотума недоверия министру Швеции по вопросам климата и окружающей среды Аннике Страндхелл еще актуальна, поскольку партия требует, чтобы правительство приняло решение по вопросу об окончательном захоронении ядерных отходов до наступления Дня святой Люсии (13 декабря). Об этом заявила лидер партии Нямко Сабуни 5 декабря в интервью радиостанции Sveriges Radio.

Ядерные отходы Theorganisedcleaner.com

Муниципалитет Ёстхаммар в принципе готов захоронить ядерные отходы на своей территории, но правительство отложило Швеции этот вопрос, несмотря на несколько лет проработки. Страндхелл ранее на прошлой неделе заявила, что намерена предоставить окончательное решение по этому вопросу в течение наступившей недели.

В интервью радиостанции представители министерства окружающей среды, не принадлежащие ни к одной из партий, заявили, что «по практическим соображениям правительство не примет официального решения по этому вопросу до конца года», пишут журналисты.