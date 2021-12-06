Якутск, , 10:54 — REGNUM В Якутске продлён карантин для учеников 1−8 классов. Дети продолжат учиться дистанционно по решению санитарно-противоэпидемиологической комиссии, сообщается в Instagram-аккаунте мэрии Якутска.

Дистанционное обучение Иван Шилов © ИА REGNUM

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Полностью приостановлена работа кружков, секций и других дополнительных занятий. Предполагается, что ограничения будут сняты 12 декабря. Возвращение к очному формату обучения будет зависеть от эпидемической ситуации в городе.

Родителей просят не пускать детей в места массового скопления людей, в том числе в кинотеатры, спортзалы, магазины и заведения общепита.

Как сообщало ИА REGNUM, школьников Якутска отправили на «дистанционку» 30 ноября. Дополнительные занятия были отменены с этого же времени. В классах, коридорах и столовых учреждений образования во время отсутствия учеников проводилась дезинфекция.