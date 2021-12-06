Москва, 6 декабря, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Ольга Амельченкова (фракция «Единая Россия») обратилась к главам 46 субъектов с предложением учредить знаки отличия для волонтеров.

Росмолодежь Ольга Амельченкова

Заместитель Председателя комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Амельченкова в понедельник, 6 декабря, подготовила депутатские запросы главам 46 субъектов РФ с предложением учредить региональные награды для волонтеров.

На федеральном уровне такая государственная награда появилась в прошлом году. По решению президента России Владимир Путина знак отличия «За благодеяние» стали вручать и за вклад в развитие добровольческой деятельности и реализацию социально значимых проектов.

39 субъектов РФ тоже учредили региональные профильные награды.

«Добровольцы сегодня — люди, которым доверяют, которые вдохновляют и ведут за собой. Именно их, добрых, бескорыстных, действующих по велению сердца, и нужно награждать такими знаками отличия. Это хороший способ сказать им «спасибо» за оказанную помощь и неравнодушие», — подчеркнула парламентарий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, что в начале ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по предложению Ольги Амельченковой учредил знак отличия «За вклад в развитие добровольческого движения региона».