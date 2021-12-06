Оренбург, , 10:49 — REGNUM В Оренбурге из-за сильных снегопадов жилищно-коммунальные службы перешли на усиленный режим работы и оперативно устраняют последствия непогоды. Об этом сообщает 6 декабря пресс-служба городской администрации.

Уборка снега Mos.ru

Снег расчищают как с помощью техники, так и вручную. Ночью в работах задействовали 80 единиц техники и 130 человек. Дороги обрабатывали антигололедными реагентами. Первоочередная уборка снега производилась на центральных магистралях, мостах, путепроводах.

В настоящее время работы по ликвидации последствий снегопада продолжаются. На дорогах работают комбинированные дорожные машины, тракторы МТЗ. Вручную чистят тротуары, площадки остановок общественного транспорта. На дорогах муниципалитета работает 50 единиц спецтехники.

С утра 6 декабря во дворах многоэтажных жилых домов работают более 1100 дворников, задействовано 79 единиц техники.