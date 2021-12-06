Петрозаводск, , 11:00 — REGNUM В Республике Карелия COVID-19 к 6 декабря унес жизни 1100 человек, из них три смерти были зарегистрированы за минувший день, что на одну меньше, чем сутками ранее. Об этом 6 декабря сообщил министр здравоохранения региона Михал Охлопков.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В Карелии фиксируется суточный прирост новых зараженных. Так, за минувшее воскресенье, 5 декабря, в регионе лабораторным путем было подтверждено 263 инфицирования, в том числе 38 детей. Это на два случая меньше, чем днем ранее. Среди новых носителей только 12 человек прошли один из этапов вакцинации, а остальные 95,4% не были привиты от ковида.

«В ковидных стационарах получает лечение 701 пациент, в состоянии средней тяжести — 627 человек, в тяжёлом — 70 — все непривитые. В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь четырех крайне тяжёлых больных», — добавил Охлопков.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрирован 84 931 инфицированный коронавирусной инфекцией, в том числе 10 286 детей. Выздоровели 80 058 человек, в том числе 10 071 ребенок, из них 251 человек выписан за последние сутки.

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