Вашингтон, , 14:19 — REGNUM Поздним вечером 5 декабря шведский телеканал SVT опубликовал эксклюзивное новостное интервью с госсекретарем США Энтони Блинкеном, большая часть которого была посвящена нынешний ситуации вокруг украинско-российской границы. Однако главе американской дипломатии был задан вопрос, интересный и шведскому зрителю.

Белый дом Jiang Dong-Qin

«Вы встречались сегодня с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Она первая женщина в Швеции, которая занимает этот пост. А когда в США изберут первую женщину-президента?» — спросила ведущая, на что Блинкен усмехнулся.

«Одним из преимуществ моей работы является то, что мне не приходится принимать участие во внутренней политике, поэтому я не буду это комментировать», — ответил госсекретарь.

По его словам, вопросами двустороннего сотрудничества Швеции и США сейчас являются борьба с изменением климата, пандемия коронавируса и развитие демократий в мире.

Читайте ранее в этом сюжете: Блинкен прокомментировал ситуацию на границе России и Украины