Медынь, Калужская область, 6 декабря, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Киносъёмки военно-исторического проекта — масштабной батальной реконструкции к 80-й годовщине начала контрнаступления Красной армии в битве под Москвой в 1941 году — начались на кинокомплексе студии «Военфильм» в городе Медынь Калужской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы проекта.

Voenfilm.ru Фрагмент киносъёмки о битве под Москвой в 1941 году

Возглавил проект известный отечественный продюсер, режиссёр-постановщик и руководитель кинокомплекса Игорь Угольников. На полигоне в калужской Медыни воссозданы оборонительные линии 1941 года и собрана боевая техника: танки, артиллерия, стрелковое вооружение РККА и вермахта. 5 декабря состоялись съемки эпизода Клинско-Солнечногорской контрнаступательной операции — штурм первой линии вражеской обороны — с участием актёров, каскадёров и реконструкторов, актеров массовых сцен. В ходе съёмок активно применялась пиротехника.

Как сообщало ИА REGNUM, в Медынском районе Калужской области на кинокомплексе «Военфильм» для подготовки кинолент о Великой Отечественной войне специально построены декорации, воссоздающие реалии военного времени, имеется старая военная техника, оружие, фортификационные сооружения, а также две деревни с избами того времени и узкоколейная железная дорога.

«Там построены великолепные декорации, создана прекрасная инфраструктура для съёмок фильмов о войне», — отметил генеральный директор студии «Военфильм» Игорь Угольников.