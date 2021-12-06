Стокгольм, , 11:03 — REGNUM 5 декабря на шведском телевидение и в шведских СМИ поднялся скандал после того, как несколькими днями ранее впервые в 2021 году вышел очередной выпуск программы «Моя правда». Ведущую программы Анну Хеденму повергли резкой критике после того, как у себя на странице в соцсети Twitter гостья выпуска военный корреспондент газеты Expressen Магда Гад написала, что ведущая якобы попыталась узнать ее сексуальную ориентацию.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Я НЕ спрашивала Магду Гад о ее сексуальной ориентации. Вопроса не было как в неотредактированном, так и отредактированном выпуске. Ее воспоминания ошибочны … То, что она распространяет ложную информацию, очень серьезно. Очень жаль, что ложная информация распространяется, и, к сожалению, она исходит от нее самой», — написала Хеденму в письме в редакцию газеты Aftonbladet.

Объясним, что Анна Хеденму считается шведским Владимиром Познером. В своей программе «Моя правда», девиз которой звучит «Один гость. Один час. Моя правда» она беседует с известными личностями и пытается раскрыть их с неожиданной стороны. Стоит отметить, что выпуск программы с участием Магды Гад прошел в совершенно привычной манере для передачи, и никакой напряженности между гостьей и ведущей не наблюдалось.