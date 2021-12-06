Токио, , 10:46 — REGNUM Третий случай заражения разновидностью коронавируса «Омикрон» выявили в Японии. Об этом 6 декабря сообщает агентство Киодо.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что новый штамм SARS-CoV-2 обнаружили у прибывшего в аэропорт Токио из Италии мужчины. При этом не уточняются какие-либо подробности.

При этом на минувшей неделе на территории Японии уже было выявлено два случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон»: у дипломата из Намибии и у прибывшего из Перу мужчины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первые два случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон» были выявлены на территории Латвии.