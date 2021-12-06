Кош-Агач, Алтай, 6 декабря, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В Республике Алтай вынесли приговор 21-летнему жителю Кош-Агачского района, которого обвиняли в совершении пьяного ДТП, в результате которого погиб человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры, авария произошла 11 декабря 2020 года.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый врезался во впереди едущую машину. В результате скончался находившийся в салоне пассажир, не пристёгнутый ремнями безопасности.

«Осужденному судом назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев», — отметили в надзорном ведомстве.

Молодой человек попытался оспорить решение суда в апелляционной инстанции. Однако Верховный суд отклонил доводы его защитника, оставив приговор без изменения.

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