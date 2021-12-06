Ярославль, , 10:55 — REGNUM Комитет по жилищно-коммунальному комплексу Ярославской областной думы отказал в выделении денег на ремонт особо проблемных участков ливневой канализации. Вопрос обсуждался на заседании комитета 6 декабря.

Лужа в Ярославле у РОВД Yarnews.net

Вопрос был поднят депутатом Валерием Байло, который внес поправку о выделении средств в бюджет области 2022 года. Он предложил увеличить бюджет муниципальных образований на 10 миллионов рублей. Речь идёт о конкретном адресе.

«Возьмём конкретный пример. Урицкого 25, здание РОВД Дзержинского района, миграционная служба находится. Настроили рядом домов, вроде бы нормально, хоть и точечная застройка. Но! Вход в РОВД топит. Лужа стоит, утки плавают, люди в миграционную службу, только вдумайтесь, ходят по пивным поддонам круглый год. Ну безобразие полнейшее. Три года об этом бьёмся, РОВД подключается, а вопрос решить не можем», — заявил депутат.

Директор департамента финансов Ярославской области Алексей Долгов пояснил, что решение подобных вопросов — это дело муниципальных властей. Это закреплено законом.

«Расходы по содержанию ливневых канализаций — это расходы муниципального образования. И вы знаете, что мы не можем принимать решения относительно какого-то муниципального образования. Если мы оказываем поддержку, то мы это делаем в форме субсидий и относительно всех муниципальных образований. Поэтому не поддерживаем», — коротко ответил депутату чиновник.

Возмутился и заместитель председателя Ярославской областной думы Виктор Волончунас, указавший на то, что организация, занимающаяся содержание ливневок в Ярославле есть и она содержится за счёт бюджета.

«Запроса от них на эту тему ни в Минфин, не к нам не было. 10 миллионов для неё — она содержится. 47 миллионов раньше было, сейчас побольше. Уж если бы они создали программу и там была бы пробуксовка, что вот столько-то, в каком-то соотношении муниципалов и областного бюджета, то можно было бы говорить. А просто так, вот знаете с барского плеча, ребят, кому надо на ливнёвку? Вот 10 миллионов запишем, приходите. Не тот подход. При том скрытом дефиците, который имеет место», — отрезал зампред думы.

Между тем, огромная лужа у миграционной службы отдела МВД России по Дзержинскому району города уже не раз становилась поводом для возмущения жителей.