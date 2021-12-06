Канберра, 6 декабря, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Сегодня, 6 декабря, лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз представил очередные инициативы по социально-экономическому развитию Австралии после проведения федеральных выборов в 2022 году. В частности, политик пообещал, что в случае победы его партия увеличит число финансируемых за счет бюджетных средств мест в высших учебных заведениях, передает телеканал Nine News.

Флаг Австралии

«Больше полученных навыков означает более высокую заработную плату, означает лучшие рабочие места, означает более сильную экономику. В этом суть программы Лейбористской партии», — заявил Альбаниз.

Он также отметил, что каждая четвертая австралийская фирма испытывает недостаток высококвалифицированных работников.

Лидер оппозиции также раскритиковал климатическую политику премьер-министра Австралии Скотта Моррисона: «У этого правительства было более 20 инициатив за почти десятилетие своего пребывания у власти, но они не реализовали ни одну из них».