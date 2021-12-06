Москва, 6 декабря, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Не следует разделять травлю детей в школе, на улице и травлю в интернете, это все в целом про одно, только травля в интернете дает возможность еще и некой анонимности, и жесткости, и подключению к этому большого количества людей в качестве свидетелей, — отметила детский омбудсмен Мария Львова-Белова в своем интервью агентству ТАСС.

АНО «Россия — страна возможностей» Мария Львова-Белова

«В ряде стран существуют киберпсихологи, и я считаю, что нам тоже необходимо в этом направлении двигаться и развиваться. Должны быть люди, которые могли бы работать в интернете, внедрять группы помощи, переписки, общаясь напрямую с ребенком, который подвергается травле, а также обучать навыкам безопасного цифрового поведения, как правильно реагировать. Ведь уже даже сложились определенные правила, например, что лучше не отвечать, не подогревать, по возможности не вступать в переписку — какие-то вещи уже существуют. Поэтому здесь важно, чтобы появлялись специалисты, профессионалы, которые могли бы подсказать, как вести себя в информационном пространстве», — подчеркнула Мария Львова-Белова.

«Очень важный момент — это чуткость по отношению к детям, если у ребенка меняется поведение, если он закрывается, то надо постараться разобраться, что с ним происходит. Мы, взрослые, должны активно поддерживать ребенка, говорить о том, что он не должен бояться поделиться тем, что его беспокоит. Совсем недавно я принимала участие в подписании хартии альянса крупнейших IT-компаний о цифровой безопасности детей (Хартия «Цифровая этика детства») это социальная ответственность бизнеса, когда они не ждут принятия законодательных мер, когда они самостоятельно участвуют в жизни детей. Многие вещи очень тонкие, высокой духовно-нравственной организации, и на уровне закона не всегда получается их решить. А вот ответственность платформ, владельцев социальных сетей, которые будут блокировать подобные проявления, которые вырабатывают вот эту стратегию работы в интернете, они, безусловно, тоже необходимы», — рассказала уполномоченный по правам детей при президенте РФ.

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