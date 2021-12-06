Бухарест, 6 декабря, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В Бухаресте на 96-м году жизни скончался известный румынский диссидент, журналист и ученый Пол Лэзэреску. Об этом 6 декабря сообщило бухарестское издание «DeCe».

Траур

Согласно предварительным данным, смерть П. Лэзэреску наступила по естественным причинам. Предполагается, что несколько дней назад он перенес серьезное простудное заболевание.

П. Лэзэреску известен своей деятельностью, направленной против социалистического строя в Румынии. 8 ноября 1945-го года он в числе нескольких манифестантов вышел на акцию в поддержку монархии, и в том же году возглавил крупнейшую оппозиционную газету «Dreptatea» («Праведность»). В 1947-м был приговорен к одному году тюремного заключения, а в 1949-м — арестован повторно и посажен на 7 лет за антигосударственную деятельность. После освобождения работал неквалифицированным рабочим, а в 1965-м — стал научным сотрудником Центра фонетических исследования при Румынской академии наук. В 1989-м поддержал свержение тогдашнего главы Румынии Николае Чаушеску.

О дате и месте похорон П. Лэзэреску будет объявлено дополнительно.