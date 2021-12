Канберра, , 10:50 — REGNUM Среднестатистический покупатель в Австралии зачастую сталкивается с надписью на товарах Made in China, Made in Turkey и так далее. Однако скоро в Австралии покупатели увидят новую надпись — ReMade in Australia. О том, что она означает, 6 декабря в ходе публичной встречи с журналистами и бизнес-сообществом рассказал премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Скотт Моррисон Commonwealth of Australia

По его словам, теперь на товарах, которые произведены из переработанного на территории страны мусора, будет написано ReMade in Australia.

«Кампания ReMade in Australia направлена на призыв к австралийцам покупать продукты с использованием переработанных материалов, она повышает осведомленность о том, как переработанные материалы вносят вклад в нашу повседневную жизнь», — отметила в свою очередь стоявшая рядом с Моррисоном министр окружающей среды Сусан Лей.

Выступая перед собравшимися, Моррисон также представил новый логотип кампании — им станет треугольник из желтых стрелок на зеленом фоне.

