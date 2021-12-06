Премьер-министр Австралии запустил кампанию ReMade in Australia
Канберра, 6 декабря, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Среднестатистический покупатель в Австралии зачастую сталкивается с надписью на товарах Made in China, Made in Turkey и так далее. Однако скоро в Австралии покупатели увидят новую надпись — ReMade in Australia. О том, что она означает, 6 декабря в ходе публичной встречи с журналистами и бизнес-сообществом рассказал премьер-министр страны Скотт Моррисон.
По его словам, теперь на товарах, которые произведены из переработанного на территории страны мусора, будет написано ReMade in Australia.
«Кампания ReMade in Australia направлена на призыв к австралийцам покупать продукты с использованием переработанных материалов, она повышает осведомленность о том, как переработанные материалы вносят вклад в нашу повседневную жизнь», — отметила в свою очередь стоявшая рядом с Моррисоном министр окружающей среды Сусан Лей.
Выступая перед собравшимися, Моррисон также представил новый логотип кампании — им станет треугольник из желтых стрелок на зеленом фоне.