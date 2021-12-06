Токио, , 10:40 — REGNUM На контакт с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном готов без предварительных условий пойти премьер-министр Японии Фумио Кисида. Об этом глава японского правительства заявил 6 декабря в программной речи на сессии парламента, трансляция которой ведется на сайте нижней палаты парламента Японии.

Фумио Кисида State.gov

«Я сам лично готов без предварительных условий пойти на непосредственный контакт с Ким Чен Ыном… Необходимо подвести черту под несчастным прошлым и стремиться к нормализации отношений Японии и Северной Кореи», — сказал он.

Кроме того, Кисида указал на то, что он готов приложить все силы, включая сотрудничество с другими странами, для того, чтобы решить вопрос с гражданами Японии, которые насильно с 1970−80-х годов удерживаются в Северной Корее.

Отметим, внеочередная сессия японского парламента должна одобрить новый дополнительный бюджет, направленный на поддержку и стимулирование экономики страны в условиях пандемии.