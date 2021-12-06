6 декабря 2021 | Время чтения 8 мин

Анастасия Степанова, , 12:21 — REGNUM Российское правительство, не дожидаясь подписания федеральных законов о QR-кодах, заложило базовый кирпич для санитарно-цифрового контроля населения, приняв положение о федеральной информсистеме. Есть опасения, что новая IT-система превратится в инструмент давления и манипулирования: у Роспотребнадзора появится ещё больше полномочий, а значит, «давить и не пущать» он сможет уже с отсылкой на федеральный закон. ИА REGNUM выяснило некоторые детали будущей системы, которую собираются включить в так называемый «санитарный щит» РФ.

Галерея QR-кодов Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Цифровой надзор. Предыстория: от обкатки до исполнения

Около года назад в Москве началась обкатка такого скандально известного приложения, как «Социальный мониторинг». Оно фактически надзирало за теми ковидными пациентами, которые лечились в домашних условиях, но перед этим обращались в медучреждения. Сбоящая система в течение суток требовала присылать селфи от граждан, а если те не выполнили требование в срок, штрафовала их на крупные суммы. Этот цифровой надзор привёл к множеству скандалов, но часть штрафов позднее граждане смогли оспорить.

О недостатках системы ИА REGNUM подробно сообщало ранее: «QR-коды превратят граждан в заложников системы, сделанной кривыми ручками»

Тогда же, в апреле 2020 года, Минцифры РФ анонсировало своё мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус», в которое вошли несколько электронных сервисов, отметив, что то может быть весьма востребовано «в условиях распространения коронавирусной инфекции». В составе этого приложения был и так называемый цифровой пропуск, который формировал «таймер пребывания на улице» с соответствующим QR-кодом. Проверяющие, если таковые останавливали гражданина на улице, считывали его другим приложением — «Ковид сканером».

Проверка QR-кодов на входе. Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

Одна сторона медали — сообщения о сбоях системы и проблемах с нею. Вторая сторона — это попытка превратить то, что подавалось как удобство в век цифровых технологий, в инструмент манипулирования и контроля.

Эдакий цифровой концлагерь, в котором есть подчиняющиеся и есть бунтари, которым в случае чего, как в известном фильме Леонида Гайдая: «А если не будут брать — отключим газ!»

В данном случае происходят попытки сделать вакцинацию от коронавируса принудительной, искусственно разделив общество и фактически ограничив в правах тех, кто пишет отказ.

Нет QR-кода? Пойти ты можешь только в аптеку, продуктовый магазин и в магазин товаров первой необходимости. В некоторых регионах, например, в Татарии пошли ещё дальше — без «куара» нельзя проехать на общественном транспорте. Но и этого показалось мало: в ряде регионов уже в декабре невакцинированных (и не имеющих справки о перенесенном заболевании) начнут отстранять от работы без сохранения зарплаты. Например, в Башкирии с 18 декабря, а в Татарии уже с 6 декабря. То есть если ты работаешь в сфере, которая попала под постановление главного санврача Башкирии или Татарии «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по эпидемическим показаниям отдельным категориям…», не привит и здоров (!!!), то добро пожаловать на биржу труда, или (в случае с Татарией) — на дистант, если таковой возможен. Принуждение обретает всё более дикие черты.

Санитарный щит или санитарный забор?

На фоне этого выбора без выбора в декабре 2021 года правительство РФ принимает постановление №2178, которым утверждается порядок работы федеральной государственной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера.

Проверка QR-кодов в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Стоит отметить, что ещё в июле 2021 года в ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» без особого пиара появилась свежая статья — о госсистеме сведений санитарно-эпидемиологического характера. В ней коротко сообщалось, что сама система создана для «своевременного и оперативного проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», межведомственного взаимодействия, обеспечения федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Пользователями системы будут федеральные органы исполнительной власти, которые осуществляют функции по выработке и реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, сфере санитарно-эпидемиологического надзора, в сфере внутренних дел, и прочие организации по полномочиям.

Чтобы система стартовала, правительство должно было принять соответствующее положение, которое и было подписано в декабре 2021 года.

Оператором этой системы будет Роспотребнадзор. Ему даются весьма широкие полномочия, в частности, ведомство будет обеспечивать «своевременное проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, прогнозирование ситуации на основе статистических методов и математических моделей, оперативное информирование о возникающих угрозах». Сразу отчего-то вспоминаются ограничения в Татарии, Башкирии и других регионах с подачи региональных санврачей. И это пока госсистемы ещё нет. А что будет после её старта?

Анализировать состояние санитарно-эпидемиологического благополучия населения будут «на основе оперативных и ретроспективных данных результатов проведения мероприятий федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), а также результатов проведения социально-гигиенического мониторинга». На основании вводимых данных будут оперативно информировать об угрозах и ситуациях, которые требуют «принятия соответствующих управленческих решений в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)», прогнозировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию. Если в переводе с канцелярского на русский, то ширина полномочий Минздрава и Роспотребнадзора будет зависеть от данных статистики.

Новая система будет открыта для интеграции с другими IT-инструментами. Например, с «Социальным мониторингом», «Ковид-сканером» и прочими разработками ковидного времени?

Полный перечень подсистем пока не обнародован, но известно, что в качестве составляющей ГИС СССХ запланирована подсистема электронных личных медицинских книжек. В ней будут фигурировать сведения об организациях, которые выдают подобный документ, сведения «о прохождении медицинских осмотров, результатах лабораторных исследований, вакцинации». Речь идёт о работниках, чья деятельность связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения.

QR-код Дарья Драй © ИА REGNUM

Новая система будет взаимодействовать также и с информсистемами Минздрава. Об одной такой — Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) — ИА REGNUM ранее подробно сообщало в материале «Эксклюзив от Мишустина — кто разбогатеет на медицинской цифровизации?»

Все системы, включая ГИС СССХ, на сегодня завязаны на одну общую — Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Общественность видит её в виде небезызвестного портала госуслуг, где содержатся все данные на гражданина — от имущества и состава семьи до дохода, места работы, штрафов за нарушение ПДД и медкарты.

Не лишним будет напомнить и о планах государства создать «Цифровой профиль гражданина», который будет содержать 57 видов личных данных гражданина (по другим данным, около 20 видов).

К той же группе «товарищей» стоит отнести и другое планируемое нововведение от министерства — электронный паспорт, который будет выполнен в форме пластиковой карточки с микрочипом. Для идентификации и авторизации будут использовать биометрические данные владельца (голос, отпечатки пальцев, трехмерный слепок лица).

Несколько лет назад все эти новинки подавались как информационные инновации для удобства граждан, но ситуация в период пандемии с цифровой сегрегацией показала и вторую сторону медали. Масштаб потенциального контроля поражает. Эдак через несколько лет гражданину, который с чем-то не согласен (например, с принудительной вакцинацией), одним нажатием кнопки могут блокировать большинство сфер жизни. А потом, если что, попенять на «сбой системы», как уже было не так давно с QR-кодами, вдруг сократившими срок действия с двенадцати до шести месяцев.

Врач смотрит результаты анализов на коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

Гостендеры: первый пошёл?

Каких-то крупных тендеров на создание новой системы (ГИС СССХ) пока не было, но 2 декабря 2021 года ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора определилось с исполнителем на контракт стоимостью 6,5 млн рублей. По нему коммерческая компания «АИС Медиа» должна будет создать некий прототип мобильного приложения информационно-консультационного характера, направленного на информационное сопровождение и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в организациях и предприятиях.

На его разработку отводится срок до 1 марта 2022 года. Пользователями приложения будут сотрудники Роспотребнадзора и его территориальных органов, а также организации из разных сфер экономики — от агропромышленности до сферы культуры, образования, общественного питания.

В документации уточняется, что в качестве базовых нормативно-правовых актов контракта используются рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции и защиты граждан в организациях торговли и общественного питания, разработанные Минпромторгом РФ в марте 2020 года, рекомендации Роспотребнадзора по организации работы предприятий агропромышленного комплекса в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, письмо Минтруда РФ от апреля 2020 года «О направлении рекомендаций по применению гибких форм занятости в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ».

«Предметом информатизации являются процессы самооценки организации с целью определения условной величины эпидемиологического риска, а также осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за соблюдением обязательных требований», — отмечается в документации.

Всё это позволяет сделать вывод о том, что QR-коды — явление вовсе не временное, и пора распрощаться с иллюзиями на этот счёт.