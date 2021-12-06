Москва, , 10:40 — REGNUM В возрасте 76 лет скончался хореограф сборных СССР и России по фигурному катанию Александр Матвеев. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Свеча Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Причины смерти не уточняются. Отмечается, что Матвеев ушёл из жизни 3 декабря. Прощание состоится 7 декабря в Санкт-Петербурге.

Матвеев работал в качестве хореографа в группе Тамары Москвиной. Его учениками были олимпийские чемпионы в парном катании Елена Валова и Олег Васильев, Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, а также Артур Дмитриев, который выигрывал золото Игр вместе с Натальей Мишкутёнок и Оксаной Казаковой.

Матвеев также был солистом балета Кировского театра.