Канберра, , 10:44 — REGNUM В результате полицейских рейдов на банды байкеров по всей Австралии за последние 12 месяцев, в стране резко выросли показатели изымаемых денежных средств и оружия, конфискованные специализированными полицейскими подразделениями по борьбе с организованными преступными группировками. Об этом 6 декабря сообщил телеканал Nine News.

Байкеры Цитата из к/ф «Адская поездка». реж Ларри Бишоп. 2008. США

В 2020—2021 годах у байкеров было изъято почти вдвое больше огнестрельного оружия, включая пистолеты и автоматические винтовки военного образца, по сравнению с предыдущим годом. В общей сложности сотрудники Национальной группы по борьбе с оргпреступностью (NAGS), возглавляемой федеральной полицией Австралии, изъяли 99 единиц огнестрельного оружия.

Полиция также конфисковала более 3,6 миллиона долларов от предполагаемых доходов в результате незаконной деятельности. В течение 2019−2020 годов правоохранителями были изъяты 1,56 миллиона.